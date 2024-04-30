Новый дебют японского дирижёра Ямада Казуки в Берлинской филармонии

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Лондон, 23 апреля (Дзидзи Пресс)— Берлинская филармония объявила, что японский дирижёр Ямада Казуки проведёт свои первые концерты с этим всемирно известным оркестром в июне 2025 года.

На запланированных на 12-14 июня следующего года концертах Ямада, 45-летний маэстрос, будет дирижировать «Органным симфонией» Камиля Сен-Санса и произведением Такемитсу Тору.

Ранее поздний Одзава Сэйдзи несколько раз приглашался в Берлинскую филармонию в качестве гостевого дирижёра. Более недавно ученик Озавы, Садо Ютака, сделал свой дебют с оркестром в мае 2011 года.

Ямада победил на 51-м Безансонском международном конкурсе в 2009 году, который известен как ворота к успеху для молодых дирижёров. С прошлой весны Ямада является главным дирижёром и художественным советником Симфонического оркестра города Бирмингема.

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