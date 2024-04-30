Asahi Kasei и Honda инвестируют 180 млрд иен в завод для производства материалов для электромобилей в Канаде

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Asahi Kasei объявила 25-го числа о совместных инвестициях с Honda в производство литий-ионных аккумуляторов для электромобилей (ЭВ) в Канаде. Они планируют вложить 180 миллиардов иен в строительство нового завода. Планируется, что он начнет работу в финансовом году 2027 и будет поставлять материалы в основном для ЭВ от Honda.

Asahi Kasei и Honda согласовали создание совместного предприятия (СП). В строительство нового завода также вложат средства Японский банк развития и другие инвесторы. Президент Asahi Kasei Кудо Юкисиро, выступая на пресс-конференции, подчеркнул: «Северная Америка предоставляет большие возможности для роста, и мы уверены в его рентабельности».

Влажные изоляционные материалы Asahi Kasei, такие как «Хайпор», ранее опаздывали на рынке автомобильных аккумуляторов, и объем продаж снижался в последние годы. Однако компания планирует компенсировать эту ситуацию, рассчитывая на рост спроса на изоляционные материалы, вызванный Законом об инфляции и экономическом стимулировании (IRA) в США, а также на активное внедрение ЭВ в Северной Америке, что будет способствовать декарбонизации.

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