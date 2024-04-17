Японские автопроизводители стремятся разработать полностью твердотельные аккумуляторы

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Йокогама, 16 апреля (Jiji Press). Крупнейшие японские автопроизводители стараются как можно скорее разработать полностью твердотельные аккумуляторы, которые считаются аккумуляторами для электромобиле1й следующего поколения.

16 апреля компания Nissan Motor Co. продемонстрировала представителям средств массовой информации свою пилотную линию по производству полностью твердотельных аккумуляторов, строящуюся на заводе в Йокогаме, префектура Канагава.

Компания намерена ввести в эксплуатацию пилотную линию в марте 2025 года и выпускать электромобили, работающие на таких аккумуляторах, к 2028 финансовому году.

Полностью твердотельные аккумуляторы позволяют транспортным средствам ехать дольше на одной зарядке и имеют более короткое время зарядки по сравнению с обычными жидкостными литий-ионными аккумуляторами.

Ожидается, что пилотная линия будет иметь годовую производственную мощность, позволяющую производить 2000 единиц электромобиля Leaf.

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