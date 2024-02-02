Honda проведёт испытания автоматизированного электромобиля и робота в префектуре Ибараки
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Дзёсо, префектура Ибараки, 1 февраля (Jiji Press). Компания Honda Motor Co. сообщила, что с середины февраля она проведёт демонстрационные испытания беспилотного электромобиля и логистического робота в префектуре Ибараки на востоке Японии.
Четырёхместный электромобиль под названием CiKoMa может передвигаться со скоростью до 20 километров в час. Он будет бесплатно перевозить людей между придорожной станцией отдыха мити-но эки в городе Дзёсо и фермой по сбору клубники в 850 метрах.
На ферме люди могут прогуляться с роботом WaPOCHI, который следует за ними, определяя их силуэт. Он может перевозить грузы весом до 30 килограммов.
Honda стремится собирать данные испытаний для использования при разработке продуктов.
Искусственный интеллект используется как в электромобиле, так и в роботе, что позволяет им избегать препятствий и реагировать на жесты – например, на взмахи руками.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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