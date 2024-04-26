Число пассажиров в аэропорту Нарита в 2023 финансовом году выросло на 72 процента

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Нарита, префектура Тиба, 25 апреля (Jiji Press). Общее количество пассажиров в международном аэропорту Нарита возле Токио в 2023 финансовом году выросло на 72 процента по сравнению с предыдущим годом до 35 259 433, сообщил оператор аэропорта.

В частности, в финансовом году, закончившемся в марте, количество иностранных пассажиров международных рейсов выросло в 2,7 раза и достигло нового рекордного уровня в 17 891 912 человек.

«Спрос на авиаперевозки полностью восстановился в 2023 финансовом году благодаря полной отмене пограничных мер (COVID-19) в мае прошлого года», – сообщил на пресс-конференции президент Narita International Airport Corp. Тамура Акихико.

Только в марте число международных пассажиров неяпонского происхождения, воспользовавшихся этим аэропортом в префектуре Тиба, также было рекордно высоким – 1 801 527, что на 43 процента больше, чем годом ранее.

«Спрос на ближние рейсы внутри Азии остаётся высоким», – сказал Тамура.

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