Станет ли здание муниципальной администрации Токио новой вечерней достопримечательностью?
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Токио, 6 мая (Jiji Press). После начала демонстрации проекционного мэппинга на главном здании столичного правительства Токио с конца февраля за два месяца около 130 000 человек посетили это место, чтобы увидеть изображения, которые показывали на внешних стенах здания.
Столичная администрация надеется, что расположенное в токийском районе Синдзюку здание станет новым крупным местом ночного туризма, в основном среди иностранных гостей, возникают вопросы по поводу затрат и последствий таких показов.
В программе проекционного мэппинга изображения показываются на стенах каждую ночь. С 27 апреля по субботам, воскресеньям и праздничным дням началась проекция 100-метрового «Годзиллы в натуральную величину», что привлекло внимание общественности.
Книга рекордов Гиннеса признала эту программу крупнейшей проекционной экспозицией на капитальной постройке.
О программе узнаёт всё больше людей. Расположенная неподалёку гостиница предложила клиентам план, позволяющий любоваться проекциями из своих номеров или из ресторана.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]