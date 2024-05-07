Япония и Франция намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности

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Токио, 4 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её французский коллега Стефан Сежурн договорились укреплять сотрудничество своих стран в сфере безопасности.

По данным МИД Японии, на встрече в Париже они также подтвердили продолжение поддержки Украины и санкций против России.

Они обменялись мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Китай, о событиях на Ближнем Востоке, а также о развивающихся странах Глобального Юга.

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