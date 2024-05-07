Япония и Франция намерены укреплять сотрудничество в сфере безопасности
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её французский коллега Стефан Сежурн договорились укреплять сотрудничество своих стран в сфере безопасности.
По данным МИД Японии, на встрече в Париже они также подтвердили продолжение поддержки Украины и санкций против России.
Они обменялись мнениями о ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Китай, о событиях на Ближнем Востоке, а также о развивающихся странах Глобального Юга.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]