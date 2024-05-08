Представлен новый район Fantasy Springs в токийском тематическом парке DisneySea

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Ураясу, префектура Тиба, 7 мая (Jiji Press). Новая зона Fantasy Springs токийского DisneySea была представлена ​​средствам массовой информации её открытием 6 июня.

В новой зоне есть три района, где посетители могут посетить мир трёх диснеевских историй – «Холодное сердце», «Рапунцель: Запутанная история» и «Питер Пэн», как сообщает компания Oriental Land Co., оператор этого тематического парка, расположенного в Ураясу, префектура Тиба, к востоку от Токио.

В зоне «Холодное сердце» на аттракционе «Холодное путешествие Анны и Эльзы» посетители могут совершить на лодке прогулку, которая проведёт их через события «Холодного сердца» под песни из этого фильма. Там также есть ресторан, воссоздающий интерьер замка Эренделл из этого фильма.

В лесу Рапунцель есть башня, в которой живет Рапунцель, и освещённый фонарями водный аттракцион. В зоне «Неверленд Питера Пэна» гости могут исследовать сказочную долину, катаясь на багги.

Oriental Land инвестировала около 320 миллиардов йен в территорию площадью 140 000 квадратных метров, что стало её крупнейшей инвестицией в Tokyo DisneySea. Ожидается, что новый район увеличит годовой объем продаж примерно на 75 миллиардов йен.

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