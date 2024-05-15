В Японии пересмотрят систему латинской транслитерации японского языка впервые за 70 лет

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Токио, 14 мая (Jiji Press). Министр культуры Японии Морияма Масахито обратился к консультативной группе с просьбой пересмотреть систему латинизации японского языка. Это произошло впервые примерно за 70 лет.

Совет по делам культуры рассмотрит вопрос о том, как транслитерировать японский язык латиницей, включая унификацию различных стилей латинизации, используемых в настоящее время. Совет планирует представить отчёт следующей весной.

Уведомление кабинета министров от 1954 года о латинизации установило в качестве стандарта стиль кунрэй-сики. Однако в настоящее время широко используется другой стиль, латинизация Хепбёрна, в том числе для паспортов и дорожных знаков.

В японском слоговом письме кана слог ち (ти), например, в кунрэй-сики записывается как ti, а в романизации Хепбёрна – как chi.

В марте подкомитет совета сообщал, что при публикации уведомления 1954 года правительство рассчитывало на использование латинизации для записи японских текстов, но сейчас латинизация чаще всего используется для написания имён собственных, таких как названия мест и людей.

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