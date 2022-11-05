Запись японских слов латиницей: доминирует ли в ромадзи система Хэпбёрна?

В Японии существует несколько систем записи японского текста латиницей, из-за чего одни и те же слова можно написать по-разному из-за различий в записи звонких, глухих звуков, удлинения гласных и т. п.

Ромадзи, то есть запись японских слов латиницей, прочно вошла в жизнь жителей Японии – её ежедневно можно видеть на указателях железнодорожных станций, названиях товаров, в рекламе и на рекламных щитах, в названиях магазинов. Существует несколько систем ромадзи – например, система Кунрэй («официальная система»), которую изучают на уроках японского языка в начальной школе, стиль Хепбёрна и система Ниппон («японская система»).

Согласно данным опроса общественного мнения о японском языке, проведенного Агентством по делам культуры, для записи названия «Акаси» 75,4% респондентов выбрали систему Хэпбёрна (Akashi), а 23,3% – систему Кунрэй (Akasi). Для записи «Айти» 88% людей предпочли первую (Aichi), и только 10,8% – вторую (Aiti).

Система Хэпбёрна основана на форме записи, которую использовал приехавший в Японию в конце периода Эдо американский миссионер Джеймс Хэпбёрн при создании первого японско-английского словаря «Ваэй горин сюсэй», она создавалась для того, чтобы японский текст могли прочитать иностранцы. Вероятно, что по мере развития глобализации система Хэпбёрна, исходящая из фонетики английского языка, становится более широко распространённой в обществе, чем система Кунрэй, которую учат в школе. Часто записи в паспортах и названия станций на станционных вывесках также написаны в системе Хэпбёрна.

Однако в некоторых случаях система Хэпбёрна используется реже – например, при записи названия «Тамба» 81,8% респондентов отдали предпочтение системе Кунрэй (Tanba), и только 16,7% выбрали систему Хэпбёрна (Tamba). При записи слова «Айдзу», однако, 87,8% выбрали вариант системы Кунрэй (Aizu), и всего 10,9% – систему Ниппон (Aidu).



Запись названия «Тамба» по системе Хэпбёрна на железнодорожной станции JR (Pixta)



Запись названия «Тамба» по системе Кунрэй на указателе автотрассы компании NEXCO West Japan (Pixta)

Различия систем записи японских слов латиницей

Хэпбёрн Кунрэй Ниппон し shi si ち chi ti つ tsu tu ふ fu hu を o wo ん n/m n じ ji zi ぢ ji zi di づ zu du しゃ / しゅ / しょ sha / shu / sho sya / syu / syo じゃ / じゅ / じょ ja / ju / jo zya / zyu / zyo ちゃ / ちゅ / ちょ cha / chu / cho cya / cyu / cyo ぢゃ / ぢゅ / ぢょ ja / ju / jo zya / zyu / zyo dya / dyu / dyo



В системе Хэпбёрна «n» перед b, m и p отображается как «m» (Pixta)

При вводе информации на информационных устройствах, таких как персональные компьютеры и смартфоны, вводом через латиницу пользуется множество людей, чаще всего – люди в возрасте от 20 до 50 лет, и из-за наличия нескольких вариантов написания они не всегда уверены, как писать.

Подкомитет по национальным языкам Совета по делам культуры планирует выработать точку зрения на вопрос в течение нескольких лет при помощи интервью с экспертами и масштабных опросов для определения фактов.

Фотография к заголовку: Названия «Химэдзи» и «Акаси» написаны в системе Хэпбёрна (Pixta)

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