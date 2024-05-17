Сеть круглосуточных магазинов комбини 7-Eleven отмечает своё 50-летие в Японии
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Токио, 17 мая (Jiji Press). Сеть магазинов повседневного спроса 7-Eleven на этой неделе отметила 50-летие со дня открытия своего первого магазина в Японии, где магазины повседневного спроса (кмбини) стали важной частью инфраструктуры повседневной жизни.
15 мая 1974 года в токийском районе Тоёсу открылся первый японский магазин, и первым проданным там товаром была пара солнцезащитных очков, выставленная рядом с кассой. «Поначалу я вообще не был уверен, какие люди придут в магазин», – сказал владелец магазина Ямамото Кэндзи, которому сейчас 74 года.
Ассортимент магазина изначально основывался на том, что хорошо продавалось в супермаркетах. Но методом проб и ошибок сеть магазинов повседневного спроса начала внедрять новые продукты и услуги.
В 1978 году сеть 7-Eleven начала продавать рисовые лепёшки о-нигири, которые покупатели могли самостоятельно завернуть в лист водорослей нори. Именно эта сеть разработала рисовые лепёшки с тунцом и майонезом, ставшие классикой этого жанра.
Сеть также начала оказывать услуги по доставке посылок в 1981 году и принимать оплату счетов за коммунальные услуги в 1987 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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