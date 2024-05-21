Kirin выпускает ложку, усиливающую солёный вкус
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Токио, 20 мая (Jiji Press). Японский производитель пива Kirin Holdings Co. объявил о выпуске электрической ложки для соли, которая использует электричество для улучшения восприятия солёного вкуса и вкуса умами продуктов.
Устройство-ложка при включении посылает небольшое и безопасное количество тока в пищу, усиливая восприятие солёного вкуса продуктов с низким содержанием натрия. Рекомендованная цена – 19 800 йен.
Электричество ложки усиливает ощущение солёности, собирая ионы натрия из пищи и слюны на рецепторы языка. Силу тока можно менять, предусмотрены четыре уровня силы тока.
Ложка имеет длину 25 сантиметров и весит 60 граммов. Одной литиевой батареи хватает на 30 часов.
Пока выпущена ограниченная партия в 200 штук, ложки будут продаваться до 2 июня в официальном интернет-магазине компании. С середины июня продукт будет доступен в магазинах Hands Inc. в Токио, Осаке и Фукуоке.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]