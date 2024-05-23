Япония и Гватемала начнут политические консультации для укрепления связей между двумя странами

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её гватемальский коллега Карлос Рамиро Мартинес договорились начать политические консультации для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

С целью укрепления двусторонних связей, основанных на таких принципах, как демократия и верховенство закона, две страны обсудят такие темы, как иммигранты, бедность, участие женщин в построении мира, ядерное разоружение и изменение климата.

Выступая на сегодняшней встрече в гостевом доме Министерства иностранных дел Иикура в Токио, Камикава сказала, что Гватемала является ключевым партнёром, который разделяет ценности и принципы с Японией.

Она выразила желание развивать двусторонние связи.

Мартинес заявил, что его страна всегда будет поддерживать Японию в вопросе ядерного разоружения.

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