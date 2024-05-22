Министр иностранных дел Камикава встретилась с венгерским министром для обсуждения содействия верховенству закона
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Токио, 21 мая (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко встретилась во вторник со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в Токио и подчеркнула важность верховенства закона.
Касаясь продолжающегося российского вторжения в Украину на встрече в Министерстве иностранных дел, Камикава сказала: «Чрезвычайно важно поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона».
Венгрия дружит с Россией, а также имеет тесные связи с Китаем, лидер которого Си Цзиньпин посетил эту центральноевропейскую страну в ходе заключительного этапа своего европейского турне в начале этого месяца.
Сийярто заявил, что надеется на улучшение двусторонних отношений с Японией в условиях, когда продолжается ряд кризисов в области безопасности, включая войну в соседней с Венгрией стране.
Два министра также обменялись мнениями по ситуации в Восточной Азии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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