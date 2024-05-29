Японские парламентарии создадут правительственную группу по исследованию НЛО

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Токио, 28 мая (Jiji Press). Японские законодатели встретились во вторник, чтобы создать внепартийную группу, которая попросит правительство создать организацию по расследованию неопознанных воздушных явлений, или UAP, также известных как НЛО.

Группу законодателей возглавит Хамада Ясукадзу, лидер по парламентским вопросам правящей Либерально-демократической партии. Бывший министр окружающей среды Коидзуми Синдзиро, также из ЛДП, будет исполнять обязанности генерального секретаря.

Группа проведет своё учредительное общее собрание 6 июня после подготовительного собрания 28 мая, которое состоялось в парламенте Японии.

Правительство США создало при Министерстве обороны специализированную организацию для расследования деятельности UAP.

Группа законодателей будет призывать правительство собирать и анализировать информацию о UAP и продолжать сотрудничество с Вашингтоном путём создания партнерской организации.

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