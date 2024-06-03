Токийский район Сибуя расширит на весь год запрет на употребление алкоголя на улицах

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Токио, 31 мая (Jiji Press). Токийский район Сибуя планирует расширить на весь год запрет на уличное употребление алкоголя вокруг станции Сибуя, сообщили представители района. Ранее запрет действовал в ограниченное время, например на Хэллоуин.

Район представит законопроект о пересмотре соответствующего постановления на сессии ассамблеи района в июне и введёт изменение в силу 1 октября.

Сибуя планирует запретить уличное употребление алкоголя в кварталах вокруг станции с 18:00 до 5:00. Нарушители не будут подвергаться штрафам, как и в соответствии с действующим сейчас постановлением.

В июне 2019 года в районе был введён запрет на уличное употребление спиртного вокруг станции во время Хэллоуина, а также в конце года и в период новогодних праздников, это было сделано после того, как молодёжь в костюмах создавали проблемы во время Хэллоуина.

Из-за закрытия баров во время пандемии COVID-19 больше людей стали употреблять алкогольные напитки на улице. Даже после пандемии уличное употребление алкоголя стало нормой среди людей, в том числе приезжих туристов.

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