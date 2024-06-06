В Японии разница в доходах домохозяйств в зависимости от того, работает ли жена, оценивается в 170 миллионов йен
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Токио, 5 июня (Jiji Press). По оценкам правительства Японии, располагаемый доход домохозяйств, в которых жены продолжают работать после родов, на 167 миллионов йен выше, чем у тех, где жена увольняется и не работает.
Эта оценка «ещё раз подтвердила экономическую значимость активного участия женщин в профессиональной жизни», заявил премьер-министр Кисида Фумио на заседании правительства.
По его словам, правительство будет продвигать реформу рабочих мест, чтобы добиться структурного повышения заработной платы и дальнейшего активного участия женщин.
На встрече был обнародован промежуточный доклад о причинах разницы в заработной плате между мужчинами и женщинами и мерах по их устранению.
В докладе говорится, что за этим неравенством стоит неосознанная предвзятость не только среди мужчин, но и среди самих женщин, например, что женщины должны работать на некарьерных должностях, или что они не могут выполнять определённые обязанности.
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