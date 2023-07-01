Гендерный разрыв в Японии: 125-е место среди 146 стран в рейтинге 2023 года

Гендерный разрыв в Японии: 125-е место среди 146 стран в рейтинге 2023 годаОбщество Политика
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В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 21 июня 2023 года, Япония заняла 125-е место среди 146 стран, опустившись со 116-го места в 2022 году сразу на десять позиций.
При определении рейтинга анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».
Среди стран G7 (7 развитых стран) Германия с её 6-м местом в общем рейтинге занимает первое место, в предыдущем году она занимала 10-е место среди 146 стран. Вслед за Великобританией (15-е место), Канадой (30-е место), Францией (40-е место), США (43-е место) и Италией (79-е место) Япония была единственной страной «Группы семи», которая даже не вошла в первую сотню.
Рейтинг гендерного равенства 2023 г.
|Место в рейтинге (место в предыдущем году)
|Страна
|Баллы
|1 (1)
|Исландия
|0,912
|2 (3)
|Норвегия
|0,879
|3 (2)
|Финляндия
|0,863
|4 (4)
|Новая Зеландия
|0,856
|5 (5)
|Швеция
|0,815
|6 (10)
|Германия
|0,815
|7 (7)
|Никарагуа
|0,811
|8 (8)
|Намибия
|0,802
|9 (11)
|Литва
|0,800
|10 (14)
|Бельгия
|0,796
|15 (22)
|Великобритания
|0,792
|18 (17)
|Испания
|0,791
|30 (25)
|Канада
|0,770
|40 (15)
|Франция
|0,756
|43 (27)
|США
|0,748
|71 (68)
|Объединённые Арабские Эмираты
|0,712
|79 (63)
|Италия
|0,705
|105 (99)
|Корея
|0,680
|107 (102)
|Китай
|0,678
|125 (116)
|Япония
|0,647
|134 (129)
|Египет
|0,626
|146 (146)
|Афганистан
|0,405
Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ 2023 г.
Фотография к заголовку: PIXTA
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