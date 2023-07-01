Гендерный разрыв в Японии: 125-е место среди 146 стран в рейтинге 2023 года

Общество Политика

В индексе гендерного разрыва Всемирного экономического форума за 2023 год Япония заняла 125-е место среди 146 стран. Разница особенно ощущается, например, в уровне участия женщин в политической жизни. 13 июня правительство объявило «Приоритетную политику участия женщин и гендерного равенства на период до 2023 года, которая включает цель увеличения доли женщин-руководителей компаний, котирующихся на Токийской фондовой бирже Prime Market, до 30% и более к 2030 году. Удастся ли Японии показать себя развитой страной и в области гендерного равенства?
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В «Глобальном докладе о гендерном неравенстве», опубликованном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 21 июня 2023 года, Япония заняла 125-е место среди 146 стран, опустившись со 116-го места в 2022 году сразу на десять позиций.

Гендерное неравенство в Японии и средние мировые показатели

При определении рейтинга анализируются различные статистические данные о положении женщин с разделением их на четыре области: «политика», «экономика», «образование» и «здравоохранение». Если гендерное равенство достигнуто, оно оценивается как «1», а если оно полностью неравноправно, оно количественно оценивается как индекс гендерного разрыва и оценивается как «0».

Среди стран G7 (7 развитых стран) Германия с её 6-м местом в общем рейтинге занимает первое место, в предыдущем году она занимала 10-е место среди 146 стран. Вслед за Великобританией (15-е место), Канадой (30-е место), Францией (40-е место), США (43-е место) и Италией (79-е место) Япония была единственной страной «Группы семи», которая даже не вошла в первую сотню.

Рейтинг гендерного равенства 2023 г.

Место в рейтинге (место в предыдущем году) Страна Баллы
1 (1) Исландия 0,912
2 (3) Норвегия 0,879
3 (2) Финляндия 0,863
4 (4) Новая Зеландия 0,856
5 (5) Швеция 0,815
6 (10) Германия 0,815
7 (7) Никарагуа 0,811
8 (8) Намибия 0,802
9 (11) Литва 0,800
10 (14) Бельгия 0,796
15 (22) Великобритания 0,792
18 (17) Испания 0,791
30 (25) Канада 0,770
40 (15) Франция 0,756
43 (27) США 0,748
71 (68) Объединённые Арабские Эмираты 0,712
79 (63) Италия 0,705
105 (99) Корея 0,680
107 (102) Китай 0,678
125 (116) Япония 0,647
134 (129) Египет 0,626
146 (146) Афганистан 0,405

Источник: данные «Глобального доклада о гендерном неравенстве» ВЭФ 2023 г.

Фотография к заголовку: PIXTA

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