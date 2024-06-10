Парад летних праздников региона Тохоку прошёл в городе Сэндай

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Сэндай, префектура Мияги, 9 июня (Jiji Press). В городе Сэндай в регионе Тохоку прошёл парад, объединяющий крупные летние праздники региона Тохоку на северо-востоке Японии, в знак молитвы за восстановление после землетрясения и цунами, которые произошли в марте 2011 года.

Около 1000 участников прошли парадом по дорогам общего пользования протяжённостью около 1 километра, демонстрируя танцы и священные платформы. В Сэндае, столице префектуры Мияги, впервые за семь лет прошел праздник Тохоку Кидзуна, который объединил праздники шести префектур Тохоку, включая Мияги.

Примечательно, что в парадном шествии дебютировали украшения высотой около 3 метров с праздника Танабата в Сэндае. Пока исполнители праздника Канто в Аките с гигантскими фонарями и праздника Нэбута в Аомори, известного своими большими красочными платформами, следовали друг за другом, зрители, выстроившиеся вдоль улицы, фотографировались и аплодировали.

«Я приехал сюда впервые, потому что узнал, что могу увидеть все летние праздники Тохоку одновременно. Каждый праздник был впечатляющим», – сказал 49-летний Аоки Макото, сотрудник компании из Йокогамы, восточная Япония.

37-летняя сотрудница компании из Сэндая, посетившая это место вместе со своей семьей, сказала, что она и её семья приходили посмотреть на парад семь лет назад. «Я хочу увидеть это снова, поэтому надеюсь, что мероприятие продолжат проводить».

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