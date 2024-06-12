В Японии снесут новое многоквартирное здание, закрывающее вид на гору Фудзи

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Токио, 11 июня (Jiji Press). Как стало известно, недавно построенный многоквартирный дом в пригороде Токио, из которого открывается вид на гору Фудзи, будет снесён.

Компания Sekisui House Ltd., построившая это здание, приняла решение о таком шаге незадолго до передачи дома покупателям, запланированной на июль, в связи с опасениями местных жителей, что эта постройка, расположенная в Кунитати, портит вид на 3776-метровую гору Фудзи, самую высокую гора в Японии, внесённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10-этажное многоквартирное здание под названием Grand Maison Kunitachi Fujimi Dori находится примерно в 10 минутах ходьбы от станции Кунитати на линии Тюо компании East Japan Railway Co., или JR East.

Всего в нем 18 единиц жилья, цена которых в основном варьируется от более чем 70 миллионов йен до почти 90 миллионов йен.

Отвечая на беспокойство местных жителей, Sekisui House провела для них брифинг и снизила высоту здания по сравнению с первоначальным планом. В конце концов дом решили снести, приняв во внимание мнение местных жителей, стремящихся сохранить ландшафт.

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