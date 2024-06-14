Новые лесные пожары в Сибири могут привести к ещё большему ущербу в Японии: результаты исследования

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Токио, 13 июня (Jiji Press). Согласно моделированию, проведенному под руководством японской группы исследователей, резкое увеличение лесных пожаров в российском регионе Сибири может привести к значительному числу смертей в Японии и в Китае из-за загрязнения воздуха, а также к огромным экономическим потерям в этих двух соседних странах.

Из-за сухого континентального климата в Сибири почти каждый год случаются лесные пожары, выбрасывающие на обширную территорию мелкие загрязняющие частицы, такие как PM2,5.

Никакие другие исследователи не проводили расчётов влияния таких пожаров на здоровье людей и экономику.

Японская команда, в которую входит Ясунари Тэппэй, доцент Университета Хоккайдо, смоделировала такие сценарии, как удвоение количества лесных пожаров в Сибири по сравнению с 2003 годом, когда количество загрязняющих веществ от лесных пожаров было самым высоким за последние годы.

Команда проанализировала ожидаемое влияние лесных пожаров на климат, загрязнение воздуха и здоровье людей.

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