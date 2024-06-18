Токийская полиция арестовала 23 мужчин за посредничество в проституции

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Токио, 17 июня (Jiji Press). Столичное управление полиции Токио арестовало 23 мужчин по подозрению в посредничестве при трудоустройстве девушек по вызову с целью проституции. Это самое большое количество людей, задержанных одновременно управлением по обвинениям в посредничестве в проституции.

Одиннадцать подозреваемых, в том числе 51-летний руководитель компании Тоока Масаки, признали обвинения, а остальные 12 их отрицали.

По данным отдела безопасности управления, группа, в которую входил Тоока, управляла четырьмя точками девушек по вызову в таких районах, как токийские районы Готанда и Симбаси. Предполагается, что годовой объём продаж в них составил как минимум около 1,2 миллиарда йен.

Группа сохранила свой бизнес, изменив названия своих заведений. Из 23 человек двое, в том числе Тоока, занимали общие руководящие должности, трое были менеджерами заведений, а остальные были служащими.

Тоока подозревается в том, что в апреле-мае в нарушение закона о борьбе с проституцией он отправил работниц в возрасте 20-29 лет трём клиентам-мужчинам в возрасте от 40 до 59 лет в отель в токийском районе Синагава.

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