Токийский район Сибуя вводит запрет на употребление алкоголя на улицах

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Токио, 17 июня (Jiji Press). Собрание токийского района Сибуя единогласно одобрило постановление о запрете уличного употребления алкоголя в ночное время возле станции Сибуя. Постановление вступит в силу 1 октября.

В настоящее время в районе Сибуя запрещено распивание алкоголя в общественных местах на Хэллоуин, а также в период конца года и новогодних праздников. Новое постановление продлевает запрет на круглый год, поскольку уличное употребление алкоголя среди молодёжи и иностранных гостей становится все более распространённым явлением.

В районе планируют запретить уличное употребление алкоголя с 18:00 до 5:00, как и согласно действующему постановлению, но расширить зоны, подпадающие под этот запрет. За нарушение людям не грозят штрафы.

Сибуя впервые ввела запрет в июне 2019 года, поскольку молодые люди в костюмах неоднократно создавали проблемы на Хэллоуин.

В соседнем районе Синдзюку на рассмотрение собрания было представлено постановление о запрете уличного употребления алкоголя в Кабукитё и других оживлённых районах в период Хэллоуина.

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