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Токио, 18 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио в июле посетит Германию для переговоров с канцлером Олафом Шольцем, сообщили информированные источники.

Эта поездка направлена ​​на укрепление двустороннего сотрудничества в области экономической безопасности, включая защиту цепочек поставок важнейших минералов и полупроводников.

Кисида посетит Германию примерно во время саммита НАТО в Вашингтоне, который пройдёт с 9 по 11 июля.

Япония и Германия подписали в январе соглашение о приобретении и перекрёстном обслуживании (ACSA) для обмена топливом и боеприпасами между японскими Силами самообороны и немецкими военными. Соглашение было одобрено парламентом Японии ранее в этом месяце.

Кисида и Шольц обменяются мнениями о расширении двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, о ситуации на Украине и о силовых шагах Китая.

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