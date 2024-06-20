Ricoh выпустит первую за 21 год плёночную камеру Pentax

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Токио, 19 июня (Jiji Press). 12 июля японский производитель прецизионного оборудования Ricoh Co. выпустит первую за 21 год плёночную камеру бренда Pentax после приобретения этого бренда у производителя объективов Hoya Corp. в 2011 году.

Согласно объявлению компании, камера Pentax 17 имеет классический дизайн со встроенным объективом и позволяет пользователям пользоваться ручными настройками камеры, такими как ручная фокусировка и прокрутка пленки. Ожидается, что он будет продаваться по цене около 88 000 йен.

Благодаря формату, позволяющему захватывать изображения в половине кадра 35-миллиметровой пленки, новая камера может делать фотографии вертикального формата, аналогичные тем, которые делаются на смартфонах, экономя плёнку.

В последние годы плёночные фотоаппараты вновь обрели популярность, в основном среди молодежи. Представитель Ricoh заявил, что компания рассмотрит свои следующие действия после того, как увидит реакцию потребителей на Pentax 17.

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