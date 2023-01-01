Потрясающие железнодорожные фотопейзажи: японские времена года, сотканные маршрутами поездов и красотами природы

Потрясающие железнодорожные пейзажи, в которых поезда дополняют природную красоту, обладают удивительной силой, вызывающей тягу к путешествиям. Произведения, в которых автор учитывает не только соответствующие место и время, но также сезон и момент появления поезда в пейзаже, подчеркивают красоту и очарование каждого из японских времен года.

Мысль о том, чтобы объехать всю Японию ради съемки железнодорожных фотографий, возникла у меня потому, что Япония – действительно красивая страна. Потрясающие пейзажи, созданные величественной природой в сочетании с железными дорогами, точечно разбросаны по всей стране.

Мы становимся зрителями, перед глазами которых разворачиваются не только горы и реки, моря и океаны и прочие природные виды, но и атмосфера улиц, позволяющая получить представление о том, как живут и чем занимаются проживающие на этих землях люди, перед нашими глазами возникают тонкие оттенки, создаваемые умелой градацией японских времен года.

Время ожидания поезда, позволяющее прочувствовать смену времен года, как момент наивысшего счастья

Сочетание гордо распустившей свои лепестки, цветущей под голубым небом сакуры и поезда представляет собой удачный пример яркого и приятного глазу «железнодорожного фотопейзажа». Сложно отвести взгляд от завораживающей красоты сакуры в дождливый или туманный день, а свет, идущий от фар поезда или из окон вагона, делает фотографию еще более загадочной и мистической. Сакура в полном цвету – явление исключительное, но и опадающая сакура хана-фубуки, «метель из лепестков сакуры», хана-икада, «лепестки сакуры, плывущие по воде» также хороша. Погодные условия и временной период, направление световых лучей – изменение подобных параметров рождает различные весенние железнодорожные пейзажи, в которых сочетаются поезда и сакура.

Сакура отцветает, и наступает сезон свежей зелени: на деревьях появляются ростки, обладающие весьма тонкой градацией оттенков зеленого. Вот уж действительно время года, когда «горы улыбаются». Ожидая прибытие поезда, смотря на безмятежный пейзаж через объектив фотоаппарата, я непроизвольно вспоминаю выражение «непревзойденная красота природы», состоящее из четырех иероглифов: цветы, птицы, ветер, Луна. И тогда откуда ни возьмись до меня доносится пение камышовки «Фьюуу-фьюфью-фьють», ее считают птицей, извещающей о приходе весны. Для меня этот момент – время наивысшего счастья.

Осенью – ослепительна красота кленовых листьев, будто расцвеченных парчой, зимой – ждешь застывший прибытия поезда посреди мира, укрытого со всех сторон серебром. Я представляю себе поезд, стремительно врывающийся в красивую расцветку или же в однотонную тишину. Каким будет железнодорожный пейзаж, с которым я встречусь в этот раз? Я держу наготове фотоаппарат в руках, спокойно, не прилагая никаких усилий, думая об этом, впитываю в себя сезонный ветер.

В поисках железнодорожного пейзажа, которого еще не встречал

Железная дорога соединяет города, а также культуры регионов. К этому добавляются встречи и расставания, радости и печали, увлеченность и ностальгия, а также много других накладывающихся одни на другие мыслей и чувств. Если к такому «актеру», как поезд, добавится пейзаж, богатый цветами сезонов, то будет разыграна наилучшая сцена.

«Чух-чух чух-чух», – отдавшись во власть успокаивающего ритма, наблюдая проплывающие мимо окна поезда, к своему же удивлению, приходишь в состояние душевной умиротворенности. Случайно услышанные посреди повседневной жизни звуковые сигналы железнодорожного переезда, увиденные рельсы, уходящие в бесконечность, внезапно вызывают ностальгические воспоминания о чем-то забытом.

Вполне вероятно, что специфическая скорость и ритм движения, присущие исключительно железной дороге, привносят в нашу жизнь успокоение, которое дает нам расслабление в промежутках между суетными моментами жизни.

Железнодорожных пейзажей с видами природы, которых я пока не встретил, - бесчисленное множество. Чтобы не упустить волшебное мгновение, во время которого складываются различные благоприятные условия, я прямо, не отводя глаз, смотрю на пейзаж, с которым встретился, и бережно отношусь к моменту встречи как к единственному и неповторимому. Я хочу продолжать активные занятия фотосъемкой, рассматривая ее как испытание, ощущая своими пятью органами чувств дуновение, звуки и запахи времен года.

Фотографии и текст: Инои Такаси

Фотография к заголовку: Скоростной ночной поезд «Кассиопея», следующий по маршруту магистральной линии японских железных дорог JR Муроран-хонсэн Датэмонбэцу-Кита-фунаока (город Датэ, префектура Хоккайдо). Сентябрь. Этот поезд ходил по маршруту Уэно-Саппоро (префектуры Токио – Хоккайдо) с 1999 года, но в связи с открытием линии Хоккайдо синкансэн в 2016 году его заменили поезда синкансэн серии Е5.

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