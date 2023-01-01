Потрясающие железнодорожные фотопейзажи: японские времена года, сотканные маршрутами поездов и красотами природы

Потрясающие железнодорожные пейзажи, в которых поезда дополняют природную красоту, обладают удивительной силой, вызывающей тягу к путешествиям. Произведения, в которых автор учитывает не только соответствующие место и время, но также сезон и момент появления поезда в пейзаже, подчеркивают красоту и очарование каждого из японских времен года.
Мысль о том, чтобы объехать всю Японию ради съемки железнодорожных фотографий, возникла у меня потому, что Япония – действительно красивая страна. Потрясающие пейзажи, созданные величественной природой в сочетании с железными дорогами, точечно разбросаны по всей стране.
Мы становимся зрителями, перед глазами которых разворачиваются не только горы и реки, моря и океаны и прочие природные виды, но и атмосфера улиц, позволяющая получить представление о том, как живут и чем занимаются проживающие на этих землях люди, перед нашими глазами возникают тонкие оттенки, создаваемые умелой градацией японских времен года.
Время ожидания поезда, позволяющее прочувствовать смену времен года, как момент наивысшего счастья
Сочетание гордо распустившей свои лепестки, цветущей под голубым небом сакуры и поезда представляет собой удачный пример яркого и приятного глазу «железнодорожного фотопейзажа». Сложно отвести взгляд от завораживающей красоты сакуры в дождливый или туманный день, а свет, идущий от фар поезда или из окон вагона, делает фотографию еще более загадочной и мистической. Сакура в полном цвету – явление исключительное, но и опадающая сакура хана-фубуки, «метель из лепестков сакуры», хана-икада, «лепестки сакуры, плывущие по воде» также хороша. Погодные условия и временной период, направление световых лучей – изменение подобных параметров рождает различные весенние железнодорожные пейзажи, в которых сочетаются поезда и сакура.
Сакура отцветает, и наступает сезон свежей зелени: на деревьях появляются ростки, обладающие весьма тонкой градацией оттенков зеленого. Вот уж действительно время года, когда «горы улыбаются». Ожидая прибытие поезда, смотря на безмятежный пейзаж через объектив фотоаппарата, я непроизвольно вспоминаю выражение «непревзойденная красота природы», состоящее из четырех иероглифов: цветы, птицы, ветер, Луна. И тогда откуда ни возьмись до меня доносится пение камышовки «Фьюуу-фьюфью-фьють», ее считают птицей, извещающей о приходе весны. Для меня этот момент – время наивысшего счастья.
Осенью – ослепительна красота кленовых листьев, будто расцвеченных парчой, зимой – ждешь застывший прибытия поезда посреди мира, укрытого со всех сторон серебром. Я представляю себе поезд, стремительно врывающийся в красивую расцветку или же в однотонную тишину. Каким будет железнодорожный пейзаж, с которым я встречусь в этот раз? Я держу наготове фотоаппарат в руках, спокойно, не прилагая никаких усилий, думая об этом, впитываю в себя сезонный ветер.
В поисках железнодорожного пейзажа, которого еще не встречал
Железная дорога соединяет города, а также культуры регионов. К этому добавляются встречи и расставания, радости и печали, увлеченность и ностальгия, а также много других накладывающихся одни на другие мыслей и чувств. Если к такому «актеру», как поезд, добавится пейзаж, богатый цветами сезонов, то будет разыграна наилучшая сцена.
«Чух-чух чух-чух», – отдавшись во власть успокаивающего ритма, наблюдая проплывающие мимо окна поезда, к своему же удивлению, приходишь в состояние душевной умиротворенности. Случайно услышанные посреди повседневной жизни звуковые сигналы железнодорожного переезда, увиденные рельсы, уходящие в бесконечность, внезапно вызывают ностальгические воспоминания о чем-то забытом.
Вполне вероятно, что специфическая скорость и ритм движения, присущие исключительно железной дороге, привносят в нашу жизнь успокоение, которое дает нам расслабление в промежутках между суетными моментами жизни.
Железнодорожных пейзажей с видами природы, которых я пока не встретил, - бесчисленное множество. Чтобы не упустить волшебное мгновение, во время которого складываются различные благоприятные условия, я прямо, не отводя глаз, смотрю на пейзаж, с которым встретился, и бережно отношусь к моменту встречи как к единственному и неповторимому. Я хочу продолжать активные занятия фотосъемкой, рассматривая ее как испытание, ощущая своими пятью органами чувств дуновение, звуки и запахи времен года.
Поезд «Адзуса» серии E353, следующий по маршруту центральной магистральной линии японских железных дорог JR Тюо Хонсэн Синпу – Анаяма (город Нирасаки, префектура Яманаси). Апрель. В это время года можно любоваться из окна вагона горами Фудзи, Яцугатакэ, Южными Альпами и другими японскими известными горами, утопающими в розовом море цветов персика. Я запечатлел своей камерой поезд, который несется по райским землям, оставляя позади гору Фудзи
Поезд серии 313, следующий по маршруту центральной магистральной линии японских железных дорог JR Тюо Хонсэн Отиаикава-Накацугава (город Накацугава, префектура Гифу). Апрель. Когда я ехал на машине в поисках точек съемки, я обращал внимание на то, как соединить в одном снимке поезд, сезонный пейзаж и временной промежуток. Обнаружив одиноко стоящие, как ни в чем ни бывало, деревья сакуры в горной долине города Накацугава, я встретился с этим пейзажем: поезд, бегущий по весенним полям
Поезд серии Е130, следующий по маршруту японских железных дорог JR Хатинохэ Самэ-Митиноку-сирахама (город Хатинохэ, префектура Аомори). Май. Съемка с маяка Самэкадо, с которого, как на ладони, виден Тихий океан. Доступ на маяк открыт с апреля по октябрь, и можно поймать в объектив поезд, спешащий куда-то посреди пасторального пейзажа
«Цубаса» – скоростной поезд серии Е3 линии Ямагата синкансэн, следующий по маршруту магистральной линии японских железных дорог JR Ооу Хонсэн Нивасака-Акаива (город Фукусима, префектура Фукусима). Май. Поезд мчится у подножия горной цепи Адзума, по линии растущих вдоль железнодорожных путей фруктовых деревьев: цветущих персиков и груш. Поезд «Цубаса» следует через перевал Итая и направляется прямо в Ямагату
«Комати» – скоростной поезд серии Е6 линии Акита синкансэн, следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Тадзавако-сэн Акабути-Тадзавако (поселок Сидзукуиси, префектура Иватэ, город Сэнбоку, префектура Акита). Июнь. Поезда синкансэн двигаются на высокой скорости, связывая города друг с другом. Однако линии Акита синкансэн и Ямагата синкансэн уходят с магистральных линий и далее следуют по переделанным на стандартные 1435-миллиметровые линии Ооу-хонсэн и Тадзавако-сэн. Поезд синкансэна, бегущий через горные районы, покрытые зеленью, представляет собой исключительное зрелище
«Нодзоми» – скоростной поезд серии N700A, следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Токайдо синкансэн Мисима-Син-Фудзи (города Мисима и Фудзи, префектура Сидзуока). Июль. В этих краях существует множество потрясающих точек съемки, позволяющих снять и гору Фудзи, и поезд-пулю синкансэн одновременно. Мне встретились два поезда синкансэн, которые ехали навстречу друг другу на фоне смутных очертаний окутанной фантастическим вечерним солнцем горы Фудзи
Дизель-поезд серии КиХа 127, следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Кисин-сэн Харима Токуса-Миккадзуки (поселок Саё, префектура Хёго). Июль. Поселок Саё знаменит своим подсолнуховым полем, днем сюда приезжает большое количество туристов в поисках лучшей точки съемки, так что я выбрал временные промежутки утром и вечером, когда мало людей. Поезд показался почти в последний момент, незадолго до того, как солнце скрылось за горизонтом
Дизель-поезд серии «Киха 200», следующий по маршруту магистральной линии японских железных дорог JR Кюдай-хонсэн Юбуин-Минами-юбу (город Юбу, префектура Ойта). Август. Дизель-поезд – поезд, у которого есть двигатель внутреннего сгорания, поэтому снимать его легко и приятно, так как фотографу не мешают никакие электрические провода. Красный дизель-поезд бодро мчится в дымке утреннего тумана на фоне пика Юфу – визитной карточки Юбуина
Дизель-поезд серии «Киха 120», следующий по маршруту магистральной линии японских железных дорог JR Санъин-хонсэн Ории-Михомисуми (город Хамада, префектура Симанэ). Август. Поезд мчится, а за ним – впечатляющая яркая лазурь Японского моря и ясное голубое небо, на котором нет ни облачка. Чувствуется приятный прохладный ветерок. Создается такое впечатление, как будто рельсы проложены прямо по морю
Дизель-поезд серии «Киха 110», следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Рикуутосэн Наруко-онсэн-Накаямадайра-онсэн (город Осаки, префектура Мияги). Октябрь. Ущелье Наруко – одно из впечатляющих мест даже для региона Тохоку, где можно наблюдать красивую осеннюю листву. Когда в ущелье, окрашенном в парчовые цвета, появляется поезд, невольно задерживаешь дыхание. В этот момент как раз появляется туман, и перед нами открывается пейзаж, сказочный, будто во сне
Поезд «Марин лайнер» серии 5000, следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Сэто-оохаси-сэн Кодзима-Сакаидэ (город Курасики, префектура Окаяма, город Сакаидэ, префектура Кагава). Октябрь. С тех пор, как в 1988 году было открыто движение по мосту Сэто Охаси через Внутреннее Японское море, сочетание едущих по мосту поездов со светом вечернего солнца очаровывало многих любителей железнодорожного транспорта. Здесь мы видим силуэт поезда, спешащего со стороны региона Сикоку навстречу вечернему солнцу
Дизель-поезд серии «Киха 110», следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Рикуутосэн Каминомэ-Икэдзуки (город Осаки, префектура Мияги). Январь. Магический час сразу после рассвета – мистическое время. В тот день я снова ночевал в машине, чтобы успеть увидеть поезд, движущийся в слабом свете. Первый поезд появился, пока я попивал утренний кофе, ожидая его
Дизель-поезд серии «Киха 40», следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Тадами-сэн, ожидает отправления на станции Айдзу-кавагути (поселок Канэяма, префектура Фукусима). Январь. Данный регион – один из немногих в Японии, который может похвастаться сильными снегопадами
Дизель-поезд серии «Киха 54», следующий по маршруту магистральной линии японских железных дорог JR Кунэсиро-хонсэн Ямубэцу-Сирэтоко-сяри (поселок Сяри, префектура Хоккайдо). Февраль. Я отправился на съемку, удостоверившись в том, что дрейфующие льды Охотского моря приблизились к берегу. Слева виднеются дрейфующие льды, которые приближаясь к берегу, становятся не отличимы от заснеженных равнин
Дизель-поезд серии «Киха 40», сделавший остановку на станции Минмая линии японских железных дорог JR Цугару-сэн (поселок Сотогахама, префектура Аомори). Февраль. Станция Минмая – конечная, самая северная станция восточной линии японских железных дорог JR Хигаси Нихон. Я сделал много кругов, прежде чем нашел точку, которая позволяла не оставлять собственных следов в месте съемки. В настоящее время здесь курсирует поезд нового типа GV-E400
Поезд «Комати» серии Е6 Акита синкансэн, следующий по маршруту линии японских железных дорог JR Тадзавако-сэн Какунодатэ-Угуисуно (город Сэмбоку, префектура Акита). Февраль. Я заехал на машине на сельскую дорогу, так как хотел попробовать снять бегущий по заснеженному полю поезд Комати, и увидел, как местные жители с детьми радостно наблюдают за прилетевшими туда лебедями. Слушая истории о том, как окрестные фермеры подкармливают лебедей, я нажал на спуск фотокамеры
Дизель-поезд серии «Киха 54», следующий по маршруту магистральной линии японских железных дорог JR Нэмуро-хонсэн Аккэси-Итоидзава (поселок Аккэси, префектура Хоккайдо). Март. Во время съемок на Хоккайдо хочется работать с длиннофокусным объективом в 1,5 раза длиннее, чем во время съемок на Хонсю. Пока я ждал поезда, размышляя: «Какие просторы можно увидеть на Хоккайдо», появился поезд, пересекающий топи Бэкамбэуси
Фотографии и текст: Инои Такаси
Фотография к заголовку: Скоростной ночной поезд «Кассиопея», следующий по маршруту магистральной линии японских железных дорог JR Муроран-хонсэн Датэмонбэцу-Кита-фунаока (город Датэ, префектура Хоккайдо). Сентябрь. Этот поезд ходил по маршруту Уэно-Саппоро (префектуры Токио – Хоккайдо) с 1999 года, но в связи с открытием линии Хоккайдо синкансэн в 2016 году его заменили поезда синкансэн серии Е5.
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