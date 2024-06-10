Опубликованы фотографии семьи императора Японии Нарухито

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Токио, 7 июня (Jiji Press). Управление императорского двора 6 июня опубликовало 21 фотографию семьи японского императора Нарухито, сделанную во время их недавнего пребывания на ферме в префектуре Тотиги на востоке Японии, а также семь фотографий кошек, связанных с императорской семьёй.

На 21 фотографии изображены император Нарухито, императрица Масако и их дочь принцесса Айко, которые путешествуют по императорской животноводческой ферме на велосипедах, выкапывают ростки бамбука и собирают овощи. Также среди них есть семь фотографий, сделанных императором на его собственную фотокамеру, в том числе одна, на которой императрица держит ягнёнка, и другая, на которой изображена принцесса, которая общается с лошадью.

Семья останавливалась на императорской ферме 2-7 мая, в период праздников Золотой недели.

На некоторых из этих семи фотографий изображены кошки Мии и Севен, живущие с императорской семьёй. На других фотографиях, сделанных в мае 2010 года, изображены кошки, которых кормит принцесса Айко, в то время ученица третьего класса начальной школы Гакусюин в Токио, после того, как принцесса спасла их, найдя возле тогдашнего места жительства семьи в токийском районе Минато.

По словам помощника, рядом с домом семья спасла кошку и четырёх котят. Мать-кошка по имени Нингэн, или Человек, умерла в мае 2016 года. Один из котят, получивший имя Мии, и Севен, взятые из приюта, сейчас живут с семьей императора в императорском дворце в токийском округе Тиёда.

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