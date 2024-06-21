Японские исследователи прогнозируют риск рака по изображениям жировой ткани печени с помощью ИИ

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Токио, 20 июня (Jiji Press). Группа японских исследователей объявила, что они разработали модель глубокого обучения для прогнозирования риска возникновения рака по изображениям ожирения печени.

Команда под руководством Токийского университета создала модель, используя некоторые цифровые изображения жировых тканей печени, полученные у 46 человек, у которых рак печени развился в течение семи лет после биопсии, и у 639 человек, у которых этого не произошло.

Для проекта по применению искусственного интеллекта исследователи собрали такие изображения у 2432 человек, прошедших исследование живых тканей в девяти медицинских учреждениях страны.

По словам исследователей, модель доказала, что она может предсказать риск возникновения рака с точностью 82,3% по сравнению с 78,2% для ручного анализа на основе биопсии.

Они также выяснили, что искусственный интеллект оценивает клеточную дисплазию и снижение отложения жира, несмотря на прогрессирование ожирения печени, как факторы риска рака, и прогнозирует высокую вероятность перерастания легкого фиброза в рак.

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