Пещера Фукуи в префектуре Нагасаки рекомендована в список особых исторических памятников Японии
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Токио, 24 июня (Jiji Press). Японская правительственная комиссия предложила признать пещеру Фукуи, археологический объект в Сасэбо в юго-западной префектуре Нагасаки, особым историческим памятником.
Пещера, вероятно, станет 64-м особым историческим объектом страны.
Пещера пролила первый свет на изменения в каменных орудиях от периода верхнего палеолита до начала древнего периода Дзёмон в Японии, а также на появление керамики.
Это место также демонстрирует, как пещера сформировалась в связи с изменением окружающей среды при переходе от холодного климата к более тёплому.
В своём предложении, представленном министру культуры Морияме Масахито, Совет по делам культуры также рекомендовал включить в список живописных мест два объекта, в том числе сад в Канадзаве в центральной префектуре Исикава.
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