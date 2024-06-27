Три человека погибли возле кратера горы Фудзи

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Сидзуока, 26 июня (Jiji Press). Подтверждена смерть троих человек после того, как их нашли лежащими в состоянии сердечно-лёгочной остановки возле кратера горы Фудзи, сообщило полицейское управление префектуры Сидзуока в центральной Японии.

Их обнаружили во время начавшихся 21 июня поисков 53-летнего корпоративного работника из Хино, Токио, который пропал без вести после восхождения на гору 19 июня. Трое человек были найдены лежащими отдельно друг от друга.

Предполагается, что все они были альпинистами. Местная полиция работает над установлением их личностей. Пол погибших не сообщается.

Гора Фудзи – самая высокая гора в Японии, её высота составляет 3776 метров, она расположена между префектурами Сидзуока и Яманаси. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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