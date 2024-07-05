Суд Осаки признал за геем из Африки право на статус беженца

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Осака, 4 июля (Jiji Press). Окружной суд Осаки отменил решение иммиграционных властей не предоставлять статус беженца гею из Северной Африки, которому грозит преследование на родине.

«Если он вернётся домой, его могут арестовать или привлечь к ответственности», – заявил председательствующий судья Токути Ацуси, поддержав истца, которому чуть больше 30 лет и который проживает в регионе Кинки на западе Японии.

По словам его адвокатов, это второй случай в Японии, когда представитель сексуального меньшинства был признан беженцем в судебном порядке из-за угрозы преследования.

Мужчина приехал в Японию в декабре 2019 года и подал заявление на получение статуса беженца в следующем месяце. Однако Региональное бюро иммиграционных услуг Осаки решило не предоставлять ему статус в феврале 2021 года.

Мужчина подал иск в июле 2022 года, утверждая, что однополые сексуальные отношения караются тюремным заключением в соответствии с уголовным законодательством его родной страны и что его семья может убить его из-за его сексуальной ориентации.

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