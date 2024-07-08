Япония поможет другим странам в разминировании

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Токио, 5 июля (Jiji Press). Информированный источник сообщил, что правительство Японии объявит о пакете всеобъемлющих мер по оказанию помощи другим странам в решении проблемы противопехотных мин.

По данным источника, министр иностранных дел Камикава Ёко сделает соответствующее заявление 6 июля во время своей поездки в Камбоджу.

Цель состоит в том, чтобы использовать опыт Японии и стран Юго-Восточной Азии в разминировании и оказать содействие другим странам, борющимся с этой проблемой, включая Украину.

Пакет будет включать обучение по предотвращению риска подрыва на минах, предоставление миноискателей, поддержку пострадавшим и разработку системы на базе искусственного интеллекта для определения возможных мест закладки мин.

В Камбодже гражданская война продолжалась более 20 лет, начиная с 1970 года. Предполагается, что в земле было оставлено от четырёх до шести миллионов мин.

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