Япония поможет другим странам в разминировании
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Токио, 5 июля (Jiji Press). Информированный источник сообщил, что правительство Японии объявит о пакете всеобъемлющих мер по оказанию помощи другим странам в решении проблемы противопехотных мин.
По данным источника, министр иностранных дел Камикава Ёко сделает соответствующее заявление 6 июля во время своей поездки в Камбоджу.
Цель состоит в том, чтобы использовать опыт Японии и стран Юго-Восточной Азии в разминировании и оказать содействие другим странам, борющимся с этой проблемой, включая Украину.
Пакет будет включать обучение по предотвращению риска подрыва на минах, предоставление миноискателей, поддержку пострадавшим и разработку системы на базе искусственного интеллекта для определения возможных мест закладки мин.
В Камбодже гражданская война продолжалась более 20 лет, начиная с 1970 года. Предполагается, что в земле было оставлено от четырёх до шести миллионов мин.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]