Япония планирует провести международную встречу по разминированию в Украине
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Токио, 12 июня (Jiji Press). Япония рассматривает возможность проведения осенью 2025 года международной конференции по разминированию и другим мерам по восстановлению Украины, которая борется с военной агрессией России, сообщили источники в правительстве.
Ожидается, что премьер-министр Кисида Фумио объявит об идее проведения такой встречи на полях саммита «Большой семёрки» в Италии на этой неделе.
Международная конференция по этому вопросу впервые прошла в октябре прошлого года в Хорватии. Должностные лица на уровне министров и эксперты из Европы, США и других стран приняли участие и обменялись мнениями о помощи в разминировании.
Конференцию этого года планируется провести в Швейцарии в октябре.
Япония оказала поддержку в восстановлении и реконструкции Украины посредством разминирования и других мер. Проведя конференцию 2025 года, Токио стремится продемонстрировать миру свою решимость поддержать страну, страдающую от войны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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