Премьер-министры Японии и Великобритании договорились о развитии сотрудничества в сфере безопасности

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Токио, 6 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио и новый премьер-министр Великобритании Кейр Стармер договорились о содействии сотрудничеству в области безопасности между своими странами, поскольку они считают безопасность Евроатлантического региона и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неразделимыми.

В своих телефонных переговорах Кисида и Стармер, вступивший в должность 5 июля, также подтвердили сотрудничество в совместной разработке двумя странами и Италией истребителя следующего поколения.

Лидеры двух стран также договорились сотрудничать в урегулировании ситуаций в Украине, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии.

Кисида поздравил Стармера с назначением на пост премьер-министра и призвал к тесному сотрудничеству для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Стармер заявил, что хочет ещё больше углубить отношения своей страны с Японией.

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