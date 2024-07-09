Япония и Филиппины усиливают сотрудничество в сфере безопасности, противодействуя изменению статус-кво силой

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МАНИЛА, 8 июля (Jiji Press) -- Правительства Японии и Филиппин провели в Маниле консультации министров иностранных дел и обороны в формате «2+2». Стороны выразили решительное несогласие с попытками одностороннего изменения статус-кво силой в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, где Китай усиливает свое присутствие.

Участники встречи договорились об усилении сотрудничества в сфере безопасности, в том числе о проведении совместных учений между Силами самообороны Японии и вооруженными силами Филиппин. Перед консультациями было подписано «Соглашение об упрощении процедур» (RAA), облегчающее взаимные визиты военных обеих стран.

Это вторая встреча в формате «2+2» после первой, прошедшей в Токио в апреле 2022 года. Японскую сторону представляли министр иностранных дел Камикава Йоко и министр обороны Кихара Минору, филиппинскую - министр иностранных дел Манало и министр обороны Теодоро.

Особую обеспокоенность вызвали действия Китая вокруг рифа Аюнгин (китайское название - Жэньай) в Южно-Китайском море. Филиппины контролируют этот риф, но Китай также претендует на него.

В сфере безопасности стороны договорились развивать обмены между военными подразделениями на основе RAA, повышать оперативную совместимость войск через совместные учения и сотрудничество в области оборонных технологий. Также планируется развивать многостороннее сотрудничество с участием США и Австралии.

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