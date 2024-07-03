Китайские корабли вторгались в воды Японии возле островов Сэнкаку
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Наха, префектура Окинава, 2 июля (Jiji Press). Три китайских корабля береговой охраны вошли в японские воды возле островов Сэнкаку в префектуре Окинава на юго-западе Японии.
Береговая охрана Японии обеспечила безопасность японских рыболовецких судов и предупредила китайские суда о необходимости покинуть воды.
Предыдущий инцидент со вторжением китайского государственного судна в японские воды вблизи островов Восточно-Китайского моря произошёл 24 июня.
По данным 11-го регионального штаба береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, три судна Haijing вошли в японские воды около островов Уоцуридзима и Минамикодзима примерно между 13:35 и 16:30.
Китайские корабли, на борту которых, по всей видимости, находились артиллерийские орудия, приблизились к японским рыболовецким судам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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