Япония осуждает массированные атаки России в Украине

Новости

Токио, 9 июля (Jiji Press). Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса осудил массированные ракетные удары России по Украине, совершённые накануне.

«Многие граждане погибли. Это чрезвычайно серьёзно, – заявил Хаяси на пресс-конференции. – (Эти атаки) не могут быть оправданы никакой причиной, и мы решительно их критикуем».

Атаки России затронули многие города, включая украинскую столицу Киев, где крылатая ракета поразила детскую больницу. По меньшей мере 37 человек погибли и 170 получили ранения в результате атак 8 июля.

Япония «отреагирует соответствующим образом в сотрудничестве с единомышленниками», сказал Хаяси, упомянув о проведении чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме