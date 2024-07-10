Первая партия японских машин для разминирования прибыла в Украину

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Киев, 9 июля (Jiji Press). Япония поставила в Украину первую партию машин для разминирования в рамках грантовой помощи в размере 91 млрд йен, направленной на содействие восстановлению страны.

Правительство Японии и Японское агентство международного сотрудничества передали Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям четыре машины разминирования на церемонии, состоявшейся недалеко от Киева.

Около 20 единиц запланированы к поставке в этом году. На церемонии министр внутренних дел Украины Игорь Клименко выразил благодарность за японскую помощь.

Машина для разминирования, произведенная компанией Nikken Corp., производителем строительной техники из Минами-Арупусу, префектура Яманаси, к западу от Токио, является первым типом сапёрного экскаватора, который будет использоваться в Украине. Она позволяет выполнять универсальные функции, такие как удаление мусора и валка деревьев, путем изменения насадок. Машины для разминирования, произведенные этой компанией, уже использовались в Камбодже и Афганистане.

Более 140 000 квадратных километров украинской земли, или четверть всей территории страны, загрязнены минами или неразорвавшимися боеприпасами, в основном в западных и южных районах, где продолжаются бои с Россией. Потребуются десятилетия, чтобы их убрать, заявил высокопоставленный украинский правительственный чиновник.

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