Кисида уходит с поста премьер-министра

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Токио, 14 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что не будет баллотироваться на выборах руководства правящей Либерально-демократической партии в сентябре. Это решение означает, что он уйдёт с поста премьер-министра после избрания его преемника.

Кисида ожидает, что его отставка поможет ЛДП восстановить доверие, подорванное после громкого финансового скандала в партии. Срок его полномочий на посту президента ЛДП истекает в конце сентября.

Выборы руководства должны представить «новую Либерально-демократическую партию», заявил 67-летний Кисида на пресс-конференции в офисе премьер-министра.

«Самый понятный первый шаг, чтобы показать, что ЛДП изменится, – это мой уход, – сказал Кисида. – Я поддержу нового лидера, выбранного на выборах руководства, как рядовой».

Следующим президентом ЛДП должен стать «человек, способный поддерживать реформаторский дух», сказал Кисида, отметив предпринятые до сих пор усилия по восстановлению доверия к политике.

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