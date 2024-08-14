Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл телефонные переговоры с лидерами Киргизии и Монголии
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Токио, 13 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио провёл отдельные телефонные переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и премьер-министром Монголии Лувсаннамсраем Оюун-Эрдэнэ.
В ходе переговоров с Жапаровым Кисида объяснил, что отменил запланированный визит в Центральную Азию после того, как Японское метеорологическое агентство выпустило экстренное предупреждение о повышенном риске сильного землетрясения в Нанкайском жёлобе после подземных толчков 8 августа.
Кисида планировал посетить Казахстан и Узбекистан, а также Монголию в течение четырёх дней с 9 августа.
В Казахстане Кисида должен был принять участие в первом саммите между Японией и пятью странами Центральной Азии, включая Киргизскую Республику. Он уже провел телефонные переговоры с лидерами других четырех стран Центральной Азии, таких как Казахстан и Узбекистан, и объяснил, почему он отменил свой визит.
Кисида в ходе переговоров с Жапаровым во вторник сообщил, что планирует перенести свою поездку, заявив, что его решимость содействовать развитию японско-кыргызских связей не изменилась.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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