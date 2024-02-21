Молодые волонтёры оказывают помощь жертвам землетрясения в Ното

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Вадзима, префектура Исикава, 20 февраля (Jiji Press). Группа молодых волонтёров в префектуре Исикава в центральной части Японии оказывает помощь жертвам землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло на полуострове Ното в префектуре в первый день Нового года.

Это Иваки Тика, Камая Нао и Ямамото Мики, 21-летние члены волонтёрской группы Общества Красного Креста в Университете Канадзава Сэйрё.

16 февраля они раздавали суп с лапшой хото с большим количеством овощей жертвам землетрясения, представителям местных органов власти и другим добровольцам в Вадзиме, городе в префектуре Исикава, серьёзно пострадавшем от землетрясения.

«Я хочу приносить помощь, поэтому и пришла сюда», – говорит Иваки.

Эта студенческая группа обычно призывает к сдаче крови в сотрудничестве с Японским обществом Красного Креста. Но в тот день они втроём впервые посетили район, разрушенный землетрясением, и увидели обрушившиеся скалы и дома.

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