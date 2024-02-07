В результате землетрясения в Ното образовалось 2,44 миллиона тонн отходов

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Канадзава, префектура Исикава, 6 февраля (Jiji Press). По оценкам, объём отходов от землетрясения на полуострове Ното 1 января в префектуре Исикава в центральной Японии достигнет 2,44 миллиона тонн, сообщила администрация префектуры.

Объём отходов стихийных бедствий, включая отходы от сноса зданий, эквивалентен объёму обычных отходов, образующихся в префектуре за семь лет.

Администрация Исикавы надеется вывезти отходы из префектуры, в том числе на кораблях, и переработать их к концу марта 2026 года.

Эта оценка близка к 3,11 миллионам тонн отходов, образовавшихся в результате землетрясения в Кумамото в 2016 году на юго-западе Японии.

Администрация префектуры заявила, что в оценке используется расчётный метод Министерства окружающей среды и предполагается, что около 22 000 из примерно 50 000 зданий, разрушенных или серьёзно поврежденных в результате землетрясения магнитудой 7,6, будут снесены.

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