Землетрясение в Ното снизило ВВП Японии на 200 миллиардов йен, согласно оценкам правительства

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Токио, 23 апреля (Jiji Press). Землетрясение, произошедшее 1 января на полуострове Ното в центральной Японии, согласно оценкам, привело к снижению номинального валового внутреннего продукта страны в целом примерно на 200 миллиардов йен, сообщил кабинет министров.

Согласно оценкам воздействия землетрясения магнитудой 7,6 на нескорректированный ВВП за январь-март, прямой экономический ущерб трём сильно пострадавшим префектурам Исикава, Тояма и Ниигата составил от 90 до 115 миллиардов йен.

Убытки от сокращения производства по всей стране из-за сбоев в цепочках поставок после землетрясения оцениваются в 70-85 миллиардов йен.

Последние данные, включенные в ежемесячный экономический отчёт, представленный сегодняшнему совещанию министров экономики, отражают негативные экономические последствия спада производственной деятельности, вызванного эвакуацией, отключением воды и электроэнергии, а также разрушением социального капитала.

Чтобы обеспечить бесперебойную поддержку реконструкции и возрождения пострадавших от землетрясения районов, правительство 23 апреля приняло решение провести четвёртый раунд расходов резервного фонда Ното, связанного с землетрясением, на сумму 138,9 миллиардов йен, в результате чего общая сумма составит более 410 миллиардов йен.

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