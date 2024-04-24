Землетрясение в Ното снизило ВВП Японии на 200 миллиардов йен, согласно оценкам правительства
НовостиЭкономика Общество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 апреля (Jiji Press). Землетрясение, произошедшее 1 января на полуострове Ното в центральной Японии, согласно оценкам, привело к снижению номинального валового внутреннего продукта страны в целом примерно на 200 миллиардов йен, сообщил кабинет министров.
Согласно оценкам воздействия землетрясения магнитудой 7,6 на нескорректированный ВВП за январь-март, прямой экономический ущерб трём сильно пострадавшим префектурам Исикава, Тояма и Ниигата составил от 90 до 115 миллиардов йен.
Убытки от сокращения производства по всей стране из-за сбоев в цепочках поставок после землетрясения оцениваются в 70-85 миллиардов йен.
Последние данные, включенные в ежемесячный экономический отчёт, представленный сегодняшнему совещанию министров экономики, отражают негативные экономические последствия спада производственной деятельности, вызванного эвакуацией, отключением воды и электроэнергии, а также разрушением социального капитала.
Чтобы обеспечить бесперебойную поддержку реконструкции и возрождения пострадавших от землетрясения районов, правительство 23 апреля приняло решение провести четвёртый раунд расходов резервного фонда Ното, связанного с землетрясением, на сумму 138,9 миллиардов йен, в результате чего общая сумма составит более 410 миллиардов йен.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Молодые волонтёры оказывают помощь жертвам землетрясения в Ното
- В результате землетрясения в Ното образовалось 2,44 миллиона тонн отходов
- Япония одобрила пакет помощи после землетрясения в Ното, включающий туристические субсидии
- Канадзава, популярное туристическое направление, страдает от массовой отмены бронирования после землетрясения в Ното
- В связи с землетрясением в Ното вновь раздаются призывы отменить выставку Экспо в Осаке
- После землетрясения в Ното повреждены более 30 000 домов