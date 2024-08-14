Премьер-министр Кисида встретился с призёрами парижской Олимпиады

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Токио, 13 августа (Jiji Press). Премьер-министр Кисида Фумио встретился с 66 японскими медалистами летних Олимпийских игр в Париже, которые вернулись домой.

Японская делегация «дала всей стране энергию и мужество, которые развеяли все опасения по поводу недосыпания», сказал Кисида, пожимая руки каждому из спортсменов на встрече в офисе премьер-министра в Токио.

Кисида спросил Хаяту Хину, серебряного призёра женского командного турнира по настольному теннису, о её стремлениях. Она ответила: «Я надеюсь собрать весь свой дух, технику и физическую силу для реванша через четыре года».

Выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром, Абэ Хифуми, завоевавший две золотые медали подряд в весовой категории до 66 кг по дзюдо среди мужчин, сказал, что его победа на Олимпиаде в Париже вызвала больший отклик у общественности, чем на предыдущих летних Олимпийских играх в Токио.

«Я твёрдо уверен, что меня поддерживает очень много людей», – сказал он.

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