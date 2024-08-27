К Японии приближается сильный тайфун Шаньшань

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Токио, 26 августа (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство и министерство земель предупредили о возможных оползнях, выходе из берегов рек, наводнениях и сильных ветрах в связи с прогнозируемым приближением сильного тайфуна Шаньшань к западной части Японии с 27 августа.

«Трудно предсказать ход (тайфуна) и время, когда он может выйти на сушу», –заявил на пресс-конференции главный синоптик агентства Татихара Сюити.

«Поскольку тайфун движется медленно, вероятность сильного ливня увеличивается, прогнозируется от 300 до 400 миллиметров осадков для широкого спектра районов в течение 24 часов до полудня 29 августа», – отметил Татихара. В частности, количество осадков в юго-западной префектуре Миядзаки может превысить среднемесячное количество осадков за август, добавил он.

Омацу Сатоси, глава управления речными ресурсами министерства земельных ресурсов, призвал людей подготовиться к возможным отключениям электроэнергии и воды и свериться с картами опасностей.

Из-за тайфуна компания Central Japan Railway Co. (JR Tokai), заявила 26 августа, что может отменить скоростные поезда линии Токайдо синкансэн с 28 по 30 августа. Компания West Japan Railway Co. (JR West) заявила, что может приостановить работу своей линии Санъё синкансэн 28 и 29 августа.

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