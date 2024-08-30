Toyota и многие другие компании готовятся к тайфуну
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Токио, 29 августа (Jiji Press). Toyota Motor Corp. и многие другие компании 29 августа ускорили меры по обеспечению безопасности своих сотрудников после того, как мощный тайфун Шаньшань обрушился на Кюсю.
Toyota решила приостановить производство на всех своих 14 заводах в стране до 30 августа после остановки производства на большинстве из них с вечера 28 августа по утро 29 августа. Японский автогигант сослался на необходимость обеспечения безопасности рабочих на заводах и растущие трудности в доставке деталей и компонентов на автомобильные заводы.
Honda Motor Co., Nissan Motor Co. и Mazda Motor Corp. также объявили о приостановке работы заводов на Кюсю и в западной части главного острова Хонсю до 30 августа.
Помимо крупных автопроизводителей, производители машин, такие как Mitsubishi Electric Corp. и Seiko Epson Corp., а также пивоваренные компании приостановили производство на своих заводах, в основном на острове Кюсю.
В секторе услуг группа Japan Post Holdings Co. 30 августа приостановит доставку и обслуживание почтовых отделений во всех почтовых отделениях в семи префектурах Кюсю, трёх префектурах острова Сикоку к востоку от Кюсю и в префектуре Ямагути на западе Хонсю.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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