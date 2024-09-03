В Японии будут содействовать проживанию попеременно в городах и в сельской местности

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Министерство земельных ресурсов Японии планирует оказать поддержку компаниям и некоммерческим организациям, работающим над распространением образа жизни, предусматривающего наличие двух домов – в городских и сельских районах.

Министерство включило средства на такую поддержку в свой бюджетный запрос на 2025 финансовый год.

Этот шаг предпринят в связи с тем, что в ноябре вступит в силу пересмотренный закон, предусматривающий создание системы содействия совмещению городского и сельского проживания.

Согласно пересмотренному закону, муниципальные органы власти назначат некоммерческие организации и компании по недвижимости для предоставления информации о пустующих домах и доступных рабочих местах людям, которые хотят иметь второе жильё.

Министерство земельных ресурсов будет поддерживать назначенные организации с 2025 финансового года, – например, предоставляя субсидии. Оно также планирует запустить модельный проект с компаниями, предлагающими новые услуги для содействия проживанию попеременно в городе и в сельской местности.

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