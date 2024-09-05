Государственное телевидение Беларуси сообщило о задержании японского разведчика

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Токио, 5 сентября (Jiji Press). Белорусское государственное телевидение 4 сентября сообщило, что в Беларуси задержан агент японской разведки.

Представляя фрагмент документального видео, которое выйдет в эфир 5 сентября, государственное телевидение сообщило, что задержанный японский агент предположительно участвовал в сборе разведывательной информации о сотрудничестве Беларуси с китайским инфраструктурным проектом «Один пояс, один путь» и ситуации на границе Беларуси с Украиной.

Представители МИД Японии 5 сентября сообщили, что в начале июля власти Беларуси задержали японца в возрасте 50-59 лет по подозрению в нарушении внутреннего законодательства.

Представители японского правительства встретились с ним и убедились, что он здоров. Остаётся выяснить, является ли этот человек тем разведчиком, о котором сообщали по ТВ, сообщили чиновники.

На видео белорусского государственного телевидения мужчина азиатской внешности, стоя перед камерой, заявил по-русски, что его деятельность может представлять опасность для Беларуси. В некоторых сценах показано наблюдение за подозреваемым, когда он якобы перед задержанием фотографирует военные и другие объекты.

Ранее в 2022 году в Беларуси к 16 годам лишения свободы за такие преступления, как участие в протестах по поводу результатов президентских выборов 2020 года, приговорили мужчину, мать которого является гражданкой Японии. Недавно, в конце июня, задержали и приговорили к смертной казни гражданина Германии по обвинению в терроризме, но потом взамен был помилован и вернулся в свою страну 1 августа. Его также показывали в якобы документальном видео национального телевидения, вышедшем в эфир в конце июля.

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