Япония объявляет о санкциях против Беларуси
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Токио, 3 марта (Jiji Press). Правительство Японии объявило о ряде санкций против Беларуси, включая замораживание активов, принадлежащих президенту Александру Лукашенко, за пособничество России во вторжении в Украину.
Санкции также распространяются на шестерых других высокопоставленных государственных чиновников Беларуси и две организации, включая Государственное управление военной промышленности.
Кроме того, Токио добавил в список российских лиц и организаций, подлежащих замораживанию активов в связи с военной агрессией, 18 человек, в том числе главу Службы внешней разведки и близкого помощника президента России Владимира Путина Сергея Нарышкина, а также четыре крупных банка.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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