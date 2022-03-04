Япония объявляет о санкциях против Беларуси

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Токио, 3 марта (Jiji Press). Правительство Японии объявило о ряде санкций против Беларуси, включая замораживание активов, принадлежащих президенту Александру Лукашенко, за пособничество России во вторжении в Украину.

Санкции также распространяются на шестерых других высокопоставленных государственных чиновников Беларуси и две организации, включая Государственное управление военной промышленности.

Кроме того, Токио добавил в список российских лиц и организаций, подлежащих замораживанию активов в связи с военной агрессией, 18 человек, в том числе главу Службы внешней разведки и близкого помощника президента России Владимира Путина Сергея Нарышкина, а также четыре крупных банка.

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