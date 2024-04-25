Хиросима не пригласит представителей России и Беларуси на церемонию мира 2024 года

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Хиросима, 24 апреля (Jiji Press). Власти города Хиросима на западе Японии, подвергшегося атомной бомбардировке, заявили, что не пригласят Россию и Беларусь на свою ежегодную мемориальную церемонию мира 6 августа.

Обе страны не приглашают на мирную церемонию в Хиросиме с 2022 года, когда Россия начала агрессию против Украины.

«Если мы их пригласим, это может повлиять на спокойное проведение церемонии, – заявил на очередной пресс-конференции мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми. – Мы не можем сказать, что ситуация изменилась, поэтому в этом году мы продолжим придерживаться той же позиции».

Хиросима планирует в следующем месяце направить письма этим двум странам с просьбой прекратить боевые действия в ближайшее время и посетить Хиросиму.

Тем временем город планирует пригласить на мирную церемонию Израиль, который продолжает военные действия в секторе Газа.

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